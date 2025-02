Cursuri gratuite de limba engleza pentru adultii din Cluj-Napoca. Cine poate beneficia

Toti adultii din Cluj-Napoca care doresc sa participe la cursuri de limba engleza au oportunitatea de a face acest lucru pe gratis, in cadrul unui program realizat de catre Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" Cluj. Vor putea beneficia de aceste cursuri toti adultii care au peste 35 de ani si care vorbesc limba la nivel de incepator sau intermediar.Cursul va dura cinci luni, din martie pana in iulie, cu sedinte saptamanale in fiecare zi de luni, initiativa fiind finantata de catre Ambasada SUA ... citește toată știrea