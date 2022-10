Curtea Constitutionala in proces judecat la Cluj: declaratia din acordul de recunoastere a vinovatiei nu poate fi folosita impotriva inculpatului

Declaratia data de inculpati in vederea incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei, in varianta procedurii simplificate a judecatii ce reduce pedeapsa daca inculpatul isi recunoaste vina, nu poate fi folosita, impotriva vointei inculpatului, ca proba in procesul penal, in scopul solutionarii cauzei conform procedurii penale de drept comun, a stabilit azi Curtea Constitutionala, ca urmare a ridicarii exceptiei de neconstitutionalitate intr-un dosar judecat la Cluj.In sedinta de azi ... citeste toata stirea