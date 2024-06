Curtea de Apel Cluj a decis! Lucian Bode nu scapa de verdictul de plagiat, in cazul tezei de doctorat. A pierdut deja 2 procese cu UBB

Lucian Bode nu scapa de verdictul de plagiat dat de Universitatea Babes-Bolyai (UBB), in cazul lucrarii sale de doctorat.Jurnalista Emilia Serecan publica in noiembrie 2022, probe care aratau ca teza de doctorat a politicianului era plagiata in procent de cel putin 18,5%.In urma acestor informatii, Comisia de Etica a UBB s-a autosesizat, lucrarea fiind analizata.Astfel, in ianuarie 2023 Comisia de Etica a concluzionat ca teza de doctorat a ministrului afacerilor interne contine fragmente de ... citește toată știrea