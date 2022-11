Curtea de Apel Cluj da verdict final in procesul in care primarul din Bistrita se judeca cu arhitecta-sefa a municipiului. Pop Monica poate profesa ca arhitect sef al municipiului: i-a dat KO primarului Turc, la Curtea de Apel ClujPrimarul Ioan Turc a pierdut definitiv procesul in care se judeca cu arhitecta sefa a primariei, Monica Pop, dupa ce a suspendat-o din functie. Aceasta a castigat procesul la Curtea de Apel Cluj, care-l obliga pe edil sa-i plateasca si cheltuieli de judecata de 3. ... citeste toata stirea