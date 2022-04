Curtile bisericilor au fost ticsite de enoriasi in noaptea de Inviere. Lumina Sfanta a adus bucurie in sufletele credinciosilor: "Sa fie pace!"

Emotia noptii de Inviere a fost resimtita de credinciosii din intreaga tara. Dupa doi ani de pandemie, presarati cu restrictii, credinciosii au umplut bisericile si manastirile din toata tara. Au fost roiuri de oameni atat in lacasurile de cult, cat si in jurul acestora, iar Lumina Sfanta a adus bucurie in sufletele tuturor.Sute de credinciosi au mers de Inviere la manastirile si catedralele din tara, locuri speciale, in care icoanele savarsesc adevarate minuni. In miez de noapte, clopotele au ... citeste toata stirea