Cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade in Romania, in judetul Gorj / Seismul s-a simtit in mai multe judete, dar si in Serbia si Bulgaria

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade - urmat de doua replici - s-a produs luni dupa-amiaza in judetul Gorj, la o adancime de doar 13,2 kilometri, conform Institutului pentru Fizica Pamantului. Este al doilea mare seism inregistrat in Romania in ultimii doi ani si s-a simtit in mai multe judete, dar si in Serbia si in Bulgaria.Seismul s-a produs la ora 16.58, arata hotnews.ro.Cutremurul a avut loc la 102 km sud-vest de Sibiu, 107 km nord-vest de Craiova, 137 km vest de Pitesti, 166 km ... citeste toata stirea