Cutremur cu magnitudinea de 5,2 in Romania, luni dupa-amiaza. L-au simtit si unii clujeni: "A venit o unda de jos, totul s-a miscat putin"

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a inregistrat in Romania, luni dupa-amiaza, la ora 16.58. Dupa doar 20 de minute, s-a produs si o replica de 3.0. Oamenii au resimtit seismul si la Cluj.Un clujean din cartierul Manastur, care locuieste la etajul 8 al unui bloc mai vechi, sustine ca a simtit seismul."A venit o unda de jos, totul s-a miscat foarte putin, am iesit afara si am stat 15 minute, apoi am venit inapoi, am inteles ca eram singurul.", a relatat barbatul.O experienta similara a avut ... citeste toata stirea