Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc marti, seara, in Arad, fiind resimtit si in Timisoara si Cluj.Seismul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ARAD, si a avut magnitudinea 5.3.Cutremurul semnificativ s-a produs la adancimea de 15km, in apropierea urmatoarelor orase: 11km SE de Arad, 42km N de Timisoara, 68km S de Bekescsaba, 96km N de Resita, 99km E de Szeged.La Cluj, oamenii au semnalat ca acest cutremur s-a resimtit puternic.Ce spun specialistii despre ... citeste toata stirea