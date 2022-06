Da Pino, criticat aspru de un client: Arome ca in Italia, dar romanism de 2 lei - FOTO

Un client al unui local in voga printre oamenii cu bani din Cluj-Napoca, Da Pino, a fost criticat de un client. Acesta a spus ca imediat taxeaza si sarea si piperul de pe masa."Daca vreti sa simtiti o bucata autentica de Italia aici, in Cluj, va recomand restaurantul Da Pino.Cu arome exact ca la mamma acasa, mai putin faptul ca iti taxeaza focaccia aperitiv si uleiul de masline de pe masa la nota..Daca n-as fi fost recent in Italia, as mai fi crezut, dar asa un romanism de 2 lei mi se pare ... citeste toata stirea