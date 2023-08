Din ce in ce mai multe plantatii de pepene verde au inceput sa apara in judetul Cluj, in zone precum cea de langa Gherla, pe malul Somesului Mic sau langa Turda, in comuna Moldovenesti.Astfel au aparut, in pietele din Cluj, pepeni verzi de la producatori locali, informeaza Turdanews.roPepenii sunt extrem de zemosi si ... citeste toata stirea