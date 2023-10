O clujeanca cu suflet mare si-a dedicat timpul, in luna octombrie, colectarii de ghetute pentru copii. A reusit sa incalte 235 de copii, multi dintre ei umbland cu slapi sau, mai rau, in picioarele goale.Rocsana Contras este cea care a coordonat armata de voluntari, cea care a anuntat de ce marimi de pantofi e nevoie, iar donatorii, fara de care nu se putea face nimic, au cumparat si ghetutele au ajusn la copii."235 de copii am incaltat in total!Octombrie 2023, ai fost magic!16 sate ... citeste toata stirea