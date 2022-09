"Daca cinci scoli nu reprezinta ceva, atunci mi-e greu sa mai fac ceva", spune primarul Clujului despre cele "5 scoli" imaginare

Primarul Emil Boc spune ca ar face scoli noi, dar nu sunt terenuri in centrul Clujului."Am facut cinci scoli. Bine, lumea spune ca nu sunt 5 scoli fizice, dar nu poti gasi in centrul Clujului un teren liber ca sa faci o scoala sau intr-un cartier constuit. Dar, am construit corpuri de cladiri noi, echivalentul a cinci scoli cu 25 de clase si 400 de elevi.Am triplat numarul locurilor in crese. Asta arata preocuparea noastra. Sunt de acord ca se poate face mai mult, dar daca cinci scoli nu ... citeste toata stirea