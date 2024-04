Daca duminica ar fi alegeri in Floresti, Bogdan Pivariu ar iesi primar detasat, pe modelul "Emil Boc" - Sondaj - EXCLUSIV

Daca duminica viitoare ar fi alegeri locale in Floresti, atunci Bogdan Pivariu ar obtine detasat functia de primar, iar PNL ar domina Consiliul Local.Pivariu ar fi votat de 71% dintre floresteni, conform unui sondaj de opinie realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses), care a masurat intentia de vot pentru alegerile locale din Floresti. Studiul realizat in luna martie a fost obtinut de Stiri de Cluj si este publicat mai jos.Daca duminica viitoare ar fi alegeri ... citește toată știrea