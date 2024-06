Daca e verde inseamna ca trebuie taiat! Autoritatile clujene au taiat copacii care ofereau umbra calatorilor intr-o statie din Cluj

In Cluj-Napoca se pare ca tot ce e verde trebuie sa fie taiat sau distrus, fara a mai conta ca acel spatiu ar putea aduce benficii reale in viata locuitorilor.Un clujean a povestit pentru Stiri de Cluj cum a realizat ca autoritatile au taiat 8 copaci din statia de autobuz Mos Ioan Roata, copaci ce odinioara ofereau umbra calatorilor care asteptau mijlocul de transport in comun.Clujean a relatat ca weekend-ul trecut, fiind Ziua Copilului, s-a hotarat sa mearga in centrul orasului, acolo unde ... citește toată știrea