Daca gasiti un arici "mort" in lunile reci, nu-l ingropati, nu-l aruncati la gunoi...Nimeni nu vrea sa vada un animal mort in curtea sau drumul sau, dar acesta ar putea fi un arici care hiberneaza din noiembrie pana in martie.De obicei sapa gropi pentru a fi in siguranta, dar avem mai putine zone verzi, tufisuri sau paduri si devine din ce in ce mai greu sa gasesti un loc sigur unde sa-ti petreci iarna dormind.Unii pot intra in curtile voastre cautand siguranta si caldura pentru a hiberna, ... citeste toata stirea