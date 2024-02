"Daca nu poti tine intreg un baraj pentru deseuri plutitoare, cum o sa faci metrou?". Clujenii se plimba langa un Somes in care plutesc frigiderele

Apele Somesului abunda in gunoaie! In timp ce administratia locala se lauda cu proiecte fantasmagorice, mii de oameni care se plimba pe malul raului vad cum curg deseurile spre Cluj, iar din primavara vor fi zeci de de mii, mai ales in weekendurile insorite.In lipsa unui baraj sigur pentru deseuri, Somesul arata ca o ghena de gunoi. Zilele trecute oamenii chiar au surprins plutind un frigider in apele raului nostru."Somesul, in sfarsit, e navigabil! La primavara am putea face cu totii o ... citește toată știrea