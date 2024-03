Dacian Ciolos, dupa ce Romania a castigat in cazul Rosia Montana: "Sper ca cei care m-au acuzat in ultimii ani sa inteleaga ca patrimoniul national cu valoare mondiala nu se vinde"

Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, vineri noapte, dupa verdictul din cazul Rosia Montana ca zona "va ramine in patrimoniul mondial UNESCO iar statul roman nu plateste nici o despagubire":"Sper ca cei care m-au acuzat in ultimii ani sa inteleaga ca patrimoniul national cu valoare mondiala nu se vinde si ca este datoria noastra sa il protejam onest, pana la capat", a transmis Dacian Ciolos, citat de g4media.ro.Statul roman nu va plati nicio despagubire companiei Gabriel Resources in ... citește toată știrea