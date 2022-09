Daniel Buda, in Parlamentul European, apel pentru fonduri in agricultura si investitii serioase in sistemele de irigatii, pentru a evita o criza alimentara provocata de seceta

"Combaterea secetei presupune investitii in tehnologii care sa permita o gestionare durabila a apei, iar pentru aceasta este nevoie de bani europeni. Fara bani noi in agricultura si fara investitii serioase in sistemele de irigatii ne vom confrunta iar cu acest fenomen in anii urmatori, riscand sa avem o criza alimentara care se va manifesta nu doar prin lipsa alimentelor, dar si prin faptul ca vor deveni inaccesibile ca pret", a atras atentia europarlamentarul in dezbaterea privind combaterea ... citeste toata stirea