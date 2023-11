Daniel Buda, unul dintre cei mai bogati politicieni din Cluj, cu venituri substantiale atat de la Parlamentul European, dar si de la cabinetul notarial, si-a cumparat doua apartamente in Bruxelles, atras de creditele ieftine.Daniel Buda a luat um imprumut de jumatate de milion de euro, dar nu este in pericol sa nu aiba din ce sa plateasca. Impreuna cu sotia lui, care este tot notar, castiga 1000 de euro pe zi.Daniel Buda, "umbra" lui Emil Boc in politica, a cumparat doua apartamente mai mici ... citeste toata stirea