Daniel Buda (PNL Cluj), reactie dupa ce PSD s-a retras din coalitie de guvernare: "Pana de Craciun vom avea un guvern instalat la Palatul Victoria"

Liderul PNL Cluj, Daniel Buda, a transmis un mesaj de unitate in contextul tensiunilor politice generate de anuntul lui Marcel Ciolacu privind retragerea din coalitia de guvernare.Intr-o declaratie pentru STIRI DE CLUJ, Daniel Buda a subliniat importanta stabilitatii politice pentru viitorul tarii."Cred ca trebuie sa fim responsabili cu Romania si cu romanii! Nu ne putem permite o instabilitate care ne va duce in situatia Bulgariei sau chiar a Georgiei! Am convingerea ca se vor gasi ... citește toată știrea