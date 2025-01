Daniel David: Avem trei Romanii, cea traditionala, a bunicilor nostri, care nu se tem de institutii euroatlantice doar ca nu le inteleg, cea "anti-sistem", a romanilor care nu mai cred in institutiile statului si care vor sa le dea foc, dar si o Romanie m

Ministrul Educatiei, Daniel David, a facut mai multe declaratii duminica, la Consiliul National al PNL, intrunit pentru a valida candidatura la alegerile prezidentiale din 4 mai, vorbind in principal despre lipsa de alfabetizare a aproape jumatate din societate si despre "trei Romanii" care sunt antagonizate atat de mult incat "pun in risc tesutul social" si inclusiv statul modern, relateaza G4Media.roIn 2015, cand am scris lucrarea "Psihologia romanilor", am observat ca un procent ... citește toată știrea