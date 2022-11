Daniel David, despre expunerea copiilor la ecrane: "Nu va temeti sa ii lasati sa aiba acces la tehnologie"

Expunerea copiilor la ecrane poate fi benefica daca e controlata si mediata de parinte, a precizat profesorul universitar dr. Daniel David in cadrul conferintei Edictum Dei care a avut loc marti, la Cluj-Napoca in sala Auditorium Maximum.Profesorul universitar dr. Daniel David a sustinut prelegerea "Educatia si psihologia romanilor, in noua paradigma cyber-fizica" in cadrul careia a vorbit despre schimbarile de paradigma din educatie, aducand in discutie si subiectul expunerii copiilor la ... citeste toata stirea