Daniel David, printre cei mai vizibili membri ai Guvernului. Unde se pozitioneaza celalalt ministru clujean

Daniel David este al treilea cel mai vizibil membru al actualului Guvern, conform unei analize care masoara aparitiile in presa scrisa si online, transmite News.ro. In acelasi timp, celalalt ministru clujean, Marcel Bolos, se afla in partea de jos a listei, dupa o scadere masiva a aparitiilor fata de decembrie 2024.Actualul ministru al Educatiei este depasit doar de catre premierul Marcel Ciolacu si de catre Sebastian Burduja, sef al Ministerului Energiei. Conform ultimei analize, el era deja