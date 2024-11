Daniel David, rectorul UBB Cluj, a fost numit presedintele unei institutii fundamentale pentru dezvoltarea invatamantului superior din Europa

Daniel David, rectorul UBB Cluj, a fost ales presedintele Aliantei Europene EUTOPIA pentru o perioada de doi ani, 2025-2026.Rectorul UBB Cluj a precizat EUTOPIA este una dintre institutiile fundamentale pentru dezvoltarea UBB in urmatorii ani."Asa cum spuneam in urma cu cateva saptamani, sunt putine organizatii pentru care sunt dispus sa mai acord timp managerial suplimentar de acum incolo. EUTOPIA este una dintre aceste institutii, deoarece este fundamentala pentru dezvoltarea UBB in ... citește toată știrea