Daniel David, rectorul UBB Cluj, sfaturi despre cum sa fim mai fericiti de sarbatori: "Oamenii care fac aceste lucruri spun ca au o viata fericita"

In preajma sarbatorilor de iarna, rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Daniel David, transmite un mesaj despre importanta valorilor ca instrumente esentiale in combaterea stresului si promovarea starii de bine. Intr-o perioada marcata de incertitudine politica, el sugereaza ca fiecare dintre noi sa reflecteze asupra valorilor fundamentale care ne definesc, sa le asumam constient si sa le integram in comportamentele zilnice. Aceste valori nu doar ca ne intaresc rezilienta in fata stresului, dar ... citește toată știrea