Daniel David trage un semnal de alarma cu privire la increderea romanilor in stiinta: "Ne vulnerabilizeaza la conspiratii si fakenews"

Ministrul Educatiei, Daniel David, trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca romanii sunt pe primul loc in ceea ce priveste neincrederea fata de stiinta/tehnologie."Atitudinea romanilor fata de stiinta/tehnologie, in comparatie cu alte tari ale Uniunii Europene, este cea mai nefavorabila si de neincredere" a spus fostul rector al UBB Cluj. Esantionul a inclus tineri, adulti si seniori, incepand de la varsta de 15 ani. Eurobarometrul a fost publicat in februarie.David a sintetizat ... citește toată știrea