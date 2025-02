Daniel David vrea sa "curete" scolile de telefoane: "Sa fie lasate intr-un dulap la intrare"

Daniel David, ministru al Educatiei si fost rector UBB, a declarat in aceasta dimineata ca sustine limitarea folosintei telefoanelor in timpul orelor, explicand ca este "efectiv de neacceptat" ceea ce se intampla acum la cursuri. Printr-o interventie pe care a avut-o la Antena 3, ministrul Educatiei a spus ca este de datoria tuturor sa lupte cu acest fenomen, chiar daca ar trebui folosite sanctiuni.In contextul in care elevii stau mai mult pe TikTok si nu mai sunt atenti la ore, Daniel David a ... citește toată știrea