Daniel Metz vrea sa se dedice carierei universitare

Fostul CEO al NTT Data, una dintre cele mai de succes companii clujene, Daniel Metz, a anuntat ca in ultima etapa a carierei sale profesionale se va dedica carierei universitare."Anul trecut, in luna mai, am terminat de scris o poveste. O poveste despre un grup de oameni entuziasti, visatori, dornici de succes si dispusi sa schimbe regulile viitorului.Timp de 20 de ani, am avut onoarea de a conduce acest grup minunat. Dintotdeauna am stiut ca va veni ziua in care va trebui sa ma retrag. ... citeste toata stirea