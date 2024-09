Data la care cad primii fulgi de zapada in Cluj-Napoca. Meteorologii Accuweather au anuntat cand vine iarna, pe bune

Meteorologii estimeaza ca, pana la jumatatea lunii octombrie, temperaturile vor fi usor mai ridicate fata de cele normale pentru aceasta perioada, in special in regiunile sudice. Cu toate acestea, iarna se apropie cu pasi repezi iar meteorologii Accuweather au anuntat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada la Cluj-Napoca.Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Asadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza ... citește toată știrea