Date ingrijoratoare privind mortalitatea materna in Romania. O organizatie nonguvernamentala face apel la donatii pentru a dota maternitatile cu echipamente

Organizatia Salvati Copiii Romania anunta ca va intensifica, in urmatoarele trei luni, dotarea sectiilor de pediatrie si neonatologie din tara pentru sustinerea a 40 de unitati medicale cu echipamente performante, avand in vedere cresterea mortalitatii materne.Potrivit unui comunicat al acestei organizatii, citat de AGERPRES, echipamentele sunt: ventilatoare de suport respirator, pulsoximetre si ecografe de monitorizare a sarcinii si nou-nascutului.Aceasta in conditiile in care, dupa doi ... citeste toata stirea