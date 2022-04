Date la zi, din evolutia pandemiei: Inca 87 de cazuri de COVID-19 in Cluj/ In judet sunt internati 179 de pacienti

Clujul are 87 de cazuri de COVID-19 nou confirmate in ultimele 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta, dar e in continuare unul dintre judetele din fruntea clasamentului. De asemenea, rata incidentei e inca ridicata si sunt 179 de pacienti internati in spitalele din Cluj.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.429 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 745 mai putine fata de ziua anterioara, arata datele Ministerului Sanatatii.Au decedat 11 pacienti ... citeste toata stirea