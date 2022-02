Date la zi din pandemie: Inca 421 de persoane confirmate cu COVID-19 in Cluj, cel mai mare numar dupa Bucuresti

Rata incidentei COVID-19 pe judetul Cluj a ajuns la 14,31, conform datelor transmise azi de Institutia Prefectului. In ultimele 24 de ore, 421 persoane au fost confirmate Covid-19 din judetul Cluj.Numarul total de teste realizate este de 1.398, din care 209 diagnostic grupe de risc, 126 teste efectuate la cerere si 1.063 teste rapide. Pana in acest moment s-au realizat 1.109.549 de teste, la nivelul judetului Cluj.In acest moment sunt internati 557 pacienti in spitale din judet si 72 de ... citeste toata stirea