Datele care ar trebui sa alerteze Clujul la final de an: "Discutam de consumatori de droguri cu varste de la 10 ani in judet"

Aproape in toate scolile din Cluj se consuma droguri iar varsta consumatorilor care ajung in spitale a scazut foarte mult in judet. "Acum discutam de consumatori incepand cu varstre de 10 ani, ceea ce e extrem de ingrijorator", a semnalat consilierul judetean Laura Chirorean, la sedinta Consiliul Judetean la care institutia a aprobat Planului de actiune in domeniul drogurilor la nivelul judetului Cluj pentru perioada 2022-2026, in scopul implementarii Strategiei Nationale in Domeniul Drogurilor ... citeste toata stirea