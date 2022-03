Datele de logare pe Facebook a peste 100.000 de utilizatori au fost furate printr-o aplicatie din Play Store

O aplicatie pe care Google a acceptat-o in magazinul oficial de continut pentru Android a furat datele de logare pe Facebook a peste 100.000 de utilizatori inainte de a fi descoperita si eliminata, potrivit news.ro.Aplicatiile malitioase continua sa-si faca de cap in magazinul oficial de aplicatii pentru Android, in vreme ce Google insista ca algoritmii de invatare mecanica sunt suficienti pentru protejarea utilizatorilor si ca doar un mic procent de "actori negativi" trec de masurile sale ... citeste toata stirea