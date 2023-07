"Am fost insarcinat de colegi, primarii de municipii din Romania, sa ridic la aceasta intalnire problema datoriilor pe care MIPE, acest minister, le are pe proiectele finantate din fonduri europene. Sunt intarzieri foarte mari, de peste 800 de milioane de euro, care ne pun in pericol", a spus Constantin Toma, citat de Agerpres.El a anuntat ca firmele de constructii "ne fac deja facturi de intarziere si ne ameninta ca vor rezilia contractele, daca nu vor fi platiti, pe buna dreptate". ... citeste toata stirea