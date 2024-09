Daune de 10.000 de euro pentru o fetita din Cluj, accidentata la o gradinita privata! Danilet: "Exista lege de pe vremea lui Cuza, dar nimeni nu stie"

Imagine cu caracter ilustrativIn cazul unei infractiuni comise in perimetrul scolii de un elev sub 18 ani, responsabilitatea legala revine atat parintilor, cat si tutorilor si institutiei de invatamant. Desi acesti adulti nu pot fi trimisi la inchisoare pentru faptele comise de copii, ei pot fi obligati sa achite despagubiri materiale si daune morale, daca situatia o cere.In Romania, este relativ rar ca parintii copiilor agresati sau raniti in scoli sa recurga la actiuni in instanta pentru ... citește toată știrea