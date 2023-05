Procesul in care directorul Aeroportului International Cluj, David Ciceo, a fost judecat pentru luare de mita s-a terminat fara condamnare. In acest proces a intervenit prescriptia faptelor.Procesul a inceput in 2017, dar a fost amanat de foarte multe ori.Tribunalul Cluj a dat marti, 23 mai verdictul: "Stabileste drept lege penala favorabila inculpatului Ciceo David Ioan legea penala incidenta in perioada 24.06.2018-29.05.2022. In temeiul art. 396 alin. 6 si 8 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. ... citeste toata stirea