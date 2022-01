David Ferenc, pus in valoare! Se muta statia de autobuz de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, mai aproape de Sora - FOTO

Statia de autobuz de langa Liceul Unitarian "Janos Szigmond" se muta cativa metri mai sus, spre centru, pana in dreptul centrului comercial Sora.Lucrarile de mutare a statiei au inceput de cateva zile si sunt aproape finalizate. Astfel, va fi pus in valoare micul scuar cu statuia lui David Ferenc, care era obturat de statia de de autobuz, fiind invizibila pentru trecatori. Tot amplasamentul era o bataie de joc.Cine a fost David FerencFrancisc David (in maghiara David Ferenc) s-a nascut la ... citeste toata stirea