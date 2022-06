David Popovici revine in tara impreuna cu Robert Glinta/ Cei doi inotatori au reprezentat cu succes Romania la Campionatele Mondiale de la Budapesta

David Popovici revine, duminica seara, in tara impreuna cu Robert Glinta. Cei doi inotatori au reprezentat cu succes Romania la Campionatele Mondiale de la Budapesta. Popovici, in varsta de doar 17 ani, a doborat recordurile la 100 si 200 metri, la juniori, si a devenit primul dublu campion din istoria tarii, relateaza g4Media.roContextDavid Popovici va fi decorat ca urmare a performantelor obtinute la Campionatele Mondiale de Natatie, precum si in semn de recunoastere si apreciere pentru ... citeste toata stirea