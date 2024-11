De 1 Decembrie fa-ti cadou Romania unita, libera si suverana! Voteaza Partidul S.O.S. Romania! (P)

De la alegerile din 2020 si pana in prezent toate guvernarile sustinute de actualele partidele parlamentare au reusit o contraperformanta unica in istoria Romaniei, aducand 80% din populatia tarii in pragul saraciei:pretul energiei electrice s-a dublatpretul gazului si a energiei termice a crescut cu 130%pretul combustibilului a crescut cu 82%pretul produselor alimentare de baza s-a dublat si chiar triplatpretul apei potabile a crescut cu 88%ratele lunare la creditele ipotecare au crescut cu ... citește toată știrea