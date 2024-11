De 1 decembrie voteaza USR, pentru o Romanie democrata si europeana: "Nu suntem perfecti, dar ne straduim sa fim mai buni"

De 1 decembrie voteaza USR: Pentru o Romanie democrata si europeanaMiza alegerilor din 1 decembrie este una existentiala pentru parcursul European si democratic al Romaniei. La 35 de ani de la Revolutie, orientarea strategica a Romaniei spre vest, aderarea la principiile si valorile democratiilor occidentale este pusa sub semnul intrebarii.In conditiile in care riscam sa ne intoarcem in vremuri negre ale istoriei noastre, votul din 1 decembrie devine unul pentru Salvarea Romaniei. Diferenta ... citește toată știrea