De aproape 3 ani, cu doua femei ucise pe trecerea pentru pietoni in Turda, un dosar nu a ajuns in instanta. Fiica uneia dintre victime: "Politia din Turda isi bate joc de noi si de suferinta noastra"

In dimineata zilei de 25 februarie 2020, un tanar de 28 de ani a spulberat doua femei pe trecerea pentru pietoni din Mihai Viteazu, una de 45 de ani, iar cealalta de 49 de ani. Una dintre victime a murit in drum spre spital, iar cealalta la 5 zile distanta. Erau surori si se intorceau de la munca. In urma lor au ramas doua familii, ale caror suferinte sunt amplificate si continuate si in prtezent, din cauza faptului ca desi se implinesc aproape 3 ani de la aces incident, dosarul inca nu a ajuns ... citeste toata stirea