De astazi se elibereaza numere verzi de inmatriculare pentru masinile electrice din Romania

De luni, 27 iunie, se vor elibera numere de inmatriculare de culoare verde pentru masinile cu zero emisii de CO2.Serviciile publice comunitare regim Permise de conducere si Inmatriculare a vehiculelor vor elibera, de luni, "numere verzi", pentru autovehiculele cu zero emisii de CO2."In acest sens, cele aproximativ 17.000 de vehicule electrice, inmatriculate in Romania, conform datelor detinute de DRPCIV, pot beneficia de numere de culoare verde, conform noilor reglementari legale", informeaza ... citeste toata stirea