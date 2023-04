De azi in Cluj-Napoca incep tratamente fitosanitare la arborii si arbustii ornamentali din oras, anunta Primaria.Tratamentele dureaza pana in 10 mai, e vorba de tratamente fitosanitare la arborii si arbustii ornamentali pentru prevenirea si combaterea agentilor de daunare. Operatiunea va fi realizata de Regia Autonoma a Domeniului Public, in functie si de conditiile meteorologice. "Tratamentele sunt necesare in aceasta perioada de intrare in vegetatie a majoritatii plantelor, din cauza ... citeste toata stirea