Dupa zilele libere cu ocazia sarbatoririi Pastelui, angajatii romani se pot bucura din nou de o minivacanta. Bugetarii se vor bucura de inca o zi libera de 1 Mai, cu ocazia Zilei Muncii.Pentru ca in acest an, ziua de 1 mai pica intr-o zi de luni, astfel ca ziua libera va fi unita cu 29 si 30 aprilie, respectiv sambata si duminica. Drept urmare, romanii vor avea parte de o minivacanta de 3 zile. Pe langa cele 21 de zile de concediu de care beneficiaza pe an, salariatii din Romania primesc si 15 ... citeste toata stirea