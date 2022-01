De ce a crescut incidenta infectiei cu coronavirus la Cluj: numarul testelor la cerere s-a dublat in doua zile

Recorduri de infectie cu coronavirus la Cluj ieri si azi, astazi a fost depasit numarul de o mie de cazuri noi de infectie in 24 de ore. Care e explicatia?1.261 cazuri noi de infectie cu coronavirus azi, 501 ieri - in total, aproape 1.800 in doua zile. In acelasi timp, doar azi au fost procesate peste 5.600 de teste, dintre care aproape 4.200 de teste rapide. Ieri - peste 6.500 de teste, dintre care peste cinci mii de teste rapide. Sunt de doua ori mai multe teste rapide decat in orice alta ... citeste toata stirea