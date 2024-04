De ce a fost achitat Piedone in dosarul Colectiv: Inalta Curte spune ca fiecare primarie din marile orase facea ce-o taia capul, numai la Cluj se cerea obligatoriu autorizatia de securitate la incendiu

Principalul argument invocat de cei trei magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie care in iunie 2023 au decis achitarea lui Cristian Popescu Piedone in dosarul Colectiv este lipsa unui cadru legal coerent: Nu exista o practica unitara in administratia locala pe segmentul autorizarilor localurilor publice in privinta securitatii la incendiu. "In lipsa unui cadru legislativ clar (...) nu poate fi retinuta in sarcina primarului si a functionarilor din aparatul sau de specialitate ... citește toată știrea