De ce credem in teoriile conspiratiei despre COVID-19 si cum ne putem "imuniza" impotriva stirilor false

Lipsa de incredere in autoritati si nivelul scazut de educatie ne fac sa fim vulnerabili in fata teoriilor conspiratiei in ceea ce priveste pandemia de COVID-19. Viorela Dan, cercetatoare la Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen, arata ca o contributie importanta o are modul in care sunt redactate stirile false si ne explica cum sa detectam acest tip de stiri. Viorela Dan, cercetatoarea care a scris unul dintre articolele citate de portalul european dedicat luptei impotriva dezinformarii ... citeste toata stirea