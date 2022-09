De ce doar 2% din studentii romani se angajeaza din timpul facultatii. Suntem la coada clasamentului

Studentii nu se grabesc sa munceasca. Romania are cei mai putini tineri care au un loc de munca inca din timpul facultatii. Dor 2% dintre ei se impart intre facultate si job, fata de media europeana care a ajuns anul trecut la 23 de procente, conform Eurostat. Majoritatea spun ca sunt sustinuti de parinti, dar o alta explicatie pentru numarul mic de statistici ar fi si ca multi studenti lucreaza fara carte de munca."Nu am lucrat in timpul studiilor de licenta pentru ca nu am fost nevoit si ... citeste toata stirea