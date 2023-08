Turismul merge prost peste tot si sunt incasari slabe de pe litoral, pana la agentiile care vand excursii in Grecia, Italia, Turcia, Egipt. Si nu vorbim de o mica scadere a puterii de cumparare, ci de vanzari cu 40% mai mici."Puterea de cumparare a scazut in Romania, este tot mai clar. In federatia noastra nationala avem estimarile cu ce transmit colegii din tara, de la membrii din patronatele lor. In toata tara vanzarile in restaurante au scazut cu 40%. Cu o exceptie: Cluj. Acolo, veniturile ... citeste toata stirea